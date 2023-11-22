В Брестской области розничный товарооборот в январе-октябре 2023 г. составил 7 659,5 млн рублей, или 106,7% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 19,1 рубля против 17 рублей за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,7% розничного товарооборота области, в январе-октябре 2023 г. составил 6 948 млн рублей, или 107,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-октябре 2023 г. оптовый товарооборот составил 5 308 млн рублей, или в сопоставимых ценах 101,6% к уровню января-октября 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе-октябре 2023 г. составил 411,3 млн рублей, или 114,4% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода предыдущего года.