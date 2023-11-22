Министерство юстиции напомнило о необходимости приведения договоров на оказание риелторских услуг в соответствие с законодательством.

Как сообщает пресс-служба ведомства, согласно пункту 2 статьи 392 Гражданского кодекса, если после заключения и до прекращения действия договора принят акт законодательства, устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора должны быть приведены в соответствие с законодательством, если иное не предусмотрено законодательством.

Так, 4 ноября 2023 года в силу вступило постановление Совета министров от 1 ноября 2023 года №754 "О тарифах на риелторские услуги", изменившее подходы к установлению тарифов на риелторские услуги, оказываемые физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) в отношении жилых помещений, земельных участков, дач, садовых домиков, гаражей, машино-мест.

С учетом этого договоры на оказываемые физическим лицам риелторские услуги, заключенные до принятия постановления № 754, должны быть приведены в соответствие с его нормами, в том числе в части порядка оплаты.

Пунктом 2 Положения о порядке установления и применения тарифов на риелторские услуги, утвержденного постановлением № 754, предусмотрено, что оплата оказываемых физическим лицам риелторских услуг осуществляется исходя из тарифов, установленных риелторской организацией в соответствии с пунктами 3 и 7 данного Положения.

Таким образом, в договорах следует указать порядок оплаты услуг исходя из тарифов, установленных непосредственно риелторской организацией, а не ссылаться на предельные максимальные тарифы, определенные постановлением № 754.

Также недопустимо требовать оплату услуг от покупателя объекта недвижимости, отчуждаемого при содействии риелторской организации в рамках договора с продавцом, под предлогом того, что покупатель заключил договор с этой же организацией до вступления в силу постановления № 754.

Как указывалось выше, условия заключенных до 4 ноября 2023 года договоров подлежат приведению в соответствие с названным постановлением, предусматривающим, что оплата одной и той же риелторской услуги, оказываемой в отношении одного и того же объекта недвижимости (объекта долевого строительства), обеими сторонами сделки с этим объектом, являющимися потребителями услуг данной риелторской организации, не допускается. Данное предписание носит императивный, запретительный характер.

При этом риелторские организации не вправе принуждать покупателей, заключивших договоры до 4 ноября 2023 года, "произвести замену исполнителя путем заключения договора с другой организацией", что имеет место в целях обхода нормы о недопустимости двойной оплаты услуг.

Правила осуществления риелторской деятельности предусматривают, что риелторская организация обязана препятствовать удостоверению и государственной регистрации сделки, которая может быть признана недействительной по основаниям, предусмотренным законодательством.

Все эти требования риелторская организация должна выполнять безоговорочно, в том числе в рамках договора с продавцом: приняв на себя обязанность оказать услуги по продаже объекта недвижимости, риелторской организации следует сделать это так, чтобы совершенная при ее содействии сделка не была затем признана недействительной. При этом нельзя согласиться с мнением некоторых риелторов о том, что продавец не заинтересован в проверке отчуждаемого им объекта, поскольку в случае признания сделки купли-продажи недействительной пострадает и продавец.

Следует отметить и тот факт, что возможность проверки объекта недвижимости зависит не от покупателя данного объекта, а от продавца: только он как собственник недвижимости может выдать риелторской организации доверенность на получение необходимых в отношении этой недвижимости документов. Для этого продавец должен состоять с организацией в договорных отношениях. При самостоятельной продаже продавцом объекта недвижимости риелторская организация, оказывая услуги покупателю, в том числе будет изучать документы, представленные продавцом.

Минюст отмечает, что риелторским организациям следует четко разъяснять потребителям пределы своих полномочий при оказании услуг.

При этом независимо от того, кем заключен договор на оказание риелторских услуг - продавцом или покупателем, - риелторские услуги должны всегда оказываться качественно, с соблюдением правил осуществления риелторской деятельности. В этом должна быть заинтересована прежде всего сама риелторская организация. Только таким образом можно повысить доверие к профессии риелтора и сформировать положительный имидж риелторских организаций, считают в миинстерстве.