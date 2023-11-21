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ЭКОНОМИКА РБ


ТАМОЖЕННИКИ ЗАДЕРЖАЛИ МИКРОАВТОБУС, «НАПИЧКАННЫЙ» НЕЗАКОННО ВВЕЗЕННЫМ В БЕЛАРУСЬ МЕЛКИМИ ПАРТИЯМИ СЫРОМ


13:09 22.11.2023

Микроавтобус Peugeot, в котором было спрятано около 385 кг итальянского сыра, остановили брестские таможенники во время проведения специальных мероприятий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, транспортное средство, которым управлял 33-летний гражданин Беларуси, направлялось в Российскую Федерацию. Водитель заявил таможенникам, что микроавтобус следует в порожнем состоянии. По факту же авто было «напичкано» сыром.

Из конструктивных полостей транспортного средства и специально изготовленных тайников извлечено 96 коробок сыра торговой марки Parmigiano Reggiano Gran Duca 30 mesi.

Продукция была перемещена через границу путем дробления: на сопредельной стороне товар «раздавался» мелкими партиями гражданам, которыми ввозился как товар для личного пользования.

Общая стоимость сыра, который изъят, составила 100 тыс. рублей.

Установлен организатор схемы, 39-летний гражданин Беларуси, который привлечен к ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь (перемещение товаров, подлежащих таможенному декларированию, через таможенную границу ЕЭАС с приданием одним товарам вида других товаров). По решению суда партия продукции конфискована, а организатор выплатит штраф в размере 20 базовых величин.
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