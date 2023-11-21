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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 3,9%
12:56 22.11.2023
В январе-октябре 2023 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 17 084 млн рублей, или в сопоставимых ценах 103,9% к уровню января-октября 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 12,1%, в обрабатывающей промышленности – на 5,7%.
При этом в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом производство упало на 11,7%, в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 0,6%.
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