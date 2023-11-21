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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАПУСК НОВОЙ ЛИНИИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ТРЕСТЫ НА ПОСТАВСКОМ ЛЬНОЗАВОДЕ УЛУЧШИЛ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ


12:37 22.11.2023

На Поставском льнозаводе запустили линию по переработке тресты, которая улучшила качество продукции, пишет газета «Витебские вести».

«Если сначала года из тысячи тонн выпущенного волокна мы смогли продать Оршанскому льнокомбинату только 200, остальное не подошло по качеству, то по итогам октября отгрузили 80 тонн, – рассказала директор льнозавода Алена Юриненок, – и это при том, что продукцию получили в процессе пусконаладки. В ноябре рассчитываем на еще лучшие показатели. Это касается и условий труда. Они кардинально отличаются от прежних, что тоже содействует росту производительности труда».

В старом цеху начали ремонт, а работу на новом организовали в три смены. Несмотря на то, что погода в этом году не способствовала росту льна-долгунца, поставчане смогли заготовить 3,5 тысячи тонн тресты. Для сравнения руководитель привела объем заготовки 2021 года. Тогда завод положил ее в шохи только 1,8 тысячи тонн. А в этом, не лучшем, более чем в два раза. Еще полторы тысячи осталось в запасе с прошлого года. Итого для переработки имеется 5,5 тысячи тонн сырья, которых хватит для полной загрузки предприятия до следующего сезона.

«Но над качеством тресты нам предстоит еще работать. Лен – культура невероятно капризная, а ее производство – трудоемкий процесс. Чтобы из растения получился материал, нужно довести до совершенства все технологические операции. Я благодарна коллективу за то, что вместе мы смогли многого достичь. Этой осенью последний рулон тресты забрали с поля 21 сентября. Справились своими силами, не привлекая к уборке льна горожан. Спасибо тем организациям и предприятиям, которые помогали нам механизаторскими кадрами. Поработали уже и на урожай будущего года – обработано против сорняков и вспахано 2000 га, отведенных под сев льна. Над тем, чтобы на протяжении года была работа в цеху, с весны до осени трудится много людей», – рассказала Алена Юриненок.

Она поделилась планами о том, что хочет приобрести для завода линию по производству котонизированного волокна, на производство которого идет низкосортное, непригодное для выпуска тканей сырье. Его, например, охотно покупает Китай и производит так называемую смешанную с хлопком пряжу.
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