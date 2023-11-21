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ЭКОНОМИКА РБ


ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ВЫРОС НА 3,6%


11:55 22.11.2023

Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за январь-октябрь 2023 года в текущих ценах составил 20 187 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, это в сопоставимых ценах на 3,6% больше к уровню января-октября 2022 года.
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