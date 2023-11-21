Очереди транспорта фиксируются на въезд в Литву и Польшу. Об этом сообщает Госпогранкомитет Бкеларуси.

Отмечается, что самый загруженный маршрут проходит через литовский пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог) — более 380 авто. Его контрольные службы оформили 13% большегрузов от нормы, т.е. 2 фуры в час из 20 возможных. Через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи) в ЕС проследовало 67% грузового транспорта.

«По состоянию на 10:00 более 50 легковых авто фиксируется перед польским погранпереходом Тересполь (Брест). За сутки по данному маршруту в страны ЕС проследовало 38% авто от нормы. Незначительное скопление авто ожидает оформления перед литовским пунктом пропуска Шальчининкай (Бенякони)», - говорится в сообщении.