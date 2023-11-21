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ЭКОНОМИКА РБ
С 1 ЯНВАРЯ 2024 ГОДА В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНЯТСЯ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ СОРТИРОВАННОГО СТЕКЛОБОЯ НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
11:38 22.11.2023
С 1 января 2024 года в Беларуси продажа всех видов сортированного стеклобоя (полубелый, зеленый, коричневый, отсев смешанного стеклобоя) на внутренний рынок будет осуществляться на биржевых торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».
На биржевые торги ОАО «Белресурсы» - управляющая компания холдинга «Белресурсы» будут выставляться возможные объемы поставок сортированного стеклобоя на предстоящий квартал, с учетом ожидаемого объема поступления смешанного стеклобоя.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в холдинге «Белресурсы», учитывая, что объемы, выставленные на торги сортированного стеклобоя по цветовым параметрам, могут отличаться от фактически полученного в результате сортировки объемов, то при фактическом превышении отсортированных объемов над реализованными на бирже объемами будут проводиться дополнительные торги. В случае получения фактических объемов отсортированного стеклобоя по цветовым параметрам ниже объемов, реализованных на торгах, недопоставленные объемы будут отгружены в следующем квартале.
Торги будут проводиться на бирже до 10 числа месяца, предшествующего кварталу, на который осуществляется продажа сортированного стеклобоя, т.е. на поставку сортированного стеклобоя в I квартале 2024 года торги будут проведены не позднее 10 декабря 2023 и т.д.
Конкретные даты подачи заявок на продажу и даты проведения торгов будут определены ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».
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