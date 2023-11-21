В январе-октябре 2023 г. в хозяйствах всех категорий Брестской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 6,6 млрд рублей и увеличилось по сравнению с январем-октябрем 2022 г. в сопоставимых ценах на 4,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 5,4 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах на 7,7% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 285,1 тыс. тонн, что на 3,4% больше, чем в январе – октябре 2022 г., молока –1 837,2 тыс. тонн (на 8,4% больше), яиц получено 530,3 млн штук (на 7,9% больше). На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,7% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,2% молока и 82,5% производства яиц.

На 1 ноября 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 873,2 тыс. голов крупного рогатого скота, или 101,4% к уровню 1 ноября 2022 г., в том числе коров – 298,6 тыс. голов (101,6%). Численность свиней составила 368,9 тыс. голов, что на 8,2% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.

Сельскохозяйственными организациями в текущем году намолочено зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в первоначально оприходованном весе 1354,7 тыс. тонн при средней урожайности 39,4 центнера с одного гектара убранной площади. Рапса намолочено 224,4 тыс. тонн при средней урожайности 32,3 центнера.

В сельскохозяйственных организациях области завершена уборка картофеля. На 1 ноября 2023 г. накопано картофеля 178,1 тыс. тонн, что на 22,2% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года, при средней урожайности 391 центнер с одного гектара (на 1 ноября 2022 г. – 298 центнеров).

На начало ноября текущего года овощи убраны с 94,7% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 101,6 тыс. тонн при средней урожайности 508 центнеров с одного гектара (на 1 ноября 2022 г. – 431 центнер).

Свекла сахарная убрана с 84,1% площадей, подлежащих уборке. Валовой сбор свеклы сахарной получен 765,9 тыс. тонн, что на 0,8% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года, при средней урожайности 425 центнеров с одного гектара (на 1 ноября 2022 г. – 469 центнеров).

Кукуруза на зерно убрана с 97,2% площадей, подлежащих уборке. Намолочено кукурузы 358,4 тыс. тонн (на 38,1% больше) при средней урожайности 85,4 центнера (на 1 ноября 2022 г. – 68,5 центнера).

На 1 ноября 2023 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 304 тыс. гектаров. Посевная площадь под озимый рапс составила 71,7 тыс. гектаров. Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 133,2 тыс. гектаров.

На 1 ноября 2023 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 3 326,7 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 2 138,3 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 38,3 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 32,3 центнера.