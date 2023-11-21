Председатель концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков и министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов подписали график поставки сахара на внутренний рынок в 2024 году. Об этом сообщает Telegram-канал концерна.

«Для дальнейшего бесперебойного обеспечения внутреннего рынка и организации ритмичных поставок сахара организациям торговли предприятия концерна «Белгоспищепром» в следующем году отгрузят порядка 180 тысяч тонн сладкого продукта», - говорится в сообщении.