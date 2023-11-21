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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛГОСПИЩЕПРОМ» В 2024 ГОДУ ПОСТАВЯТ В МАГАЗИНЫ 180 ТЫСЯЧ ТОНН САХАРА
10:58 22.11.2023
Председатель концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков и министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов подписали график поставки сахара на внутренний рынок в 2024 году. Об этом сообщает Telegram-канал концерна.
«Для дальнейшего бесперебойного обеспечения внутреннего рынка и организации ритмичных поставок сахара организациям торговли предприятия концерна «Белгоспищепром» в следующем году отгрузят порядка 180 тысяч тонн сладкого продукта», - говорится в сообщении.
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