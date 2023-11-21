За январь-сентябрь 2023 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг Брестской области (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 7,9%, рентабельность продаж – 6,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 октября 2023 г. составила 5,2 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,5 млрд рублей, или 9,5% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 октября 2023 г. составила 6,4 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,7 млрд рублей, или 10,6% от общего объема кредиторской задолженности.