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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСКОНТРОЛЬ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ВСКРЫЛ ФАКТ ХИЩЕНИЯ В ГОСПРЕДПРИЯТИИ 35 ТОНН СЕМЯН РАПСА
09:41 22.11.2023
Управлением ДФР по Могилевской области совместно с государственными контролерами вскрыт факт хищения продукции с предприятия, осуществляющего хранение и переработку зерновых и зернобобовых культур.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, должностные лица предприятия по договоренности с подчиненными работниками похитили 35 тонн хранящихся на предприятии семян рапса.
При этом подчиненным работникам давались указания о сокрытии от учета образовавшихся излишков семян рапса и оформлении подложных бухгалтерских документов, в которых завышалась фактическая масса семян рапса, принятых на хранение от индивидуальных предпринимателей.
В отношении должностных лиц и работников предприятия возбуждены уголовные дела. Ведется предварительное расследование.
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