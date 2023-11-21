ЭКОНОМИКА РБ

ГОСКОНТРОЛЬ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ВСКРЫЛ ФАКТ ХИЩЕНИЯ В ГОСПРЕДПРИЯТИИ 35 ТОНН СЕМЯН РАПСА

09:41 22.11.2023 Управлением ДФР по Могилевской области совместно с государственными контролерами вскрыт факт хищения продукции с предприятия, осуществляющего хранение и переработку зерновых и зернобобовых культур. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, должностные лица предприятия по договоренности с подчиненными работниками похитили 35 тонн хранящихся на предприятии семян рапса. При этом подчиненным работникам давались указания о сокрытии от учета образовавшихся излишков семян рапса и оформлении подложных бухгалтерских документов, в которых завышалась фактическая масса семян рапса, принятых на хранение от индивидуальных предпринимателей. В отношении должностных лиц и работников предприятия возбуждены уголовные дела. Ведется предварительное расследование.