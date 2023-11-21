ЭКОНОМИКА РБ

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ $194,9 МЛН

09:34 22.11.2023 За январь-сентябрь 2023 г. в реальный сектор экономики Брестской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $194,9 млн. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (51,1% от всех поступивших инвестиций), Германии (25,8%), Польши (11%). Поступление прямых иностранных инвестиций составило $170 млн, или 87,3% от всех поступивших иностранных инвестиций. За январь-сентябрь 2023 г. организациями области направлено за рубеж $705,8 млн инвестиций. Основная часть инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации – 96% от всех направленных инвестиций. На долю прямых инвестиций приходилось 99,6% от всех направленных инвестиций за рубеж.