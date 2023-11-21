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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА В МИНСКЕ ПОСТРОЕНО 8,4 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР


18:17 21.11.2023

В январе-октябре 2023 г. в Минске организациями всех форм собственности построено 8,4 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Минску, введено в эксплуатацию 488,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 132,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 27% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 102,3 тыс. квадратных метров.
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