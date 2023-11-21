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ЭКОНОМИКА РБ
НА ГОМЕЛЬСКОЙ ТЭЦ-2 ЗАВЕРШИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЮ ВТОРОЙ ГРАДИРНИ
17:55 21.11.2023
В филиале «Гомельская ТЭЦ-2» РУП «Гомельэнерго» после проведения гарантийных испытаний завершена реконструкция водораспределительной системы и оросительного устройства градирни № 2.
Как сообщает Telegram-канал Минэнерго, в рамках проведенных работ в градирне установлен новый ороситель из полиэтиленовых блоков, проведена модернизация водораспределительной системы с устройством кольцевого трубопровода для тепловой завесы, выполнено устройство противообледенительного тамбура с установкой вертикальных поворотных щитов, смонтирован защитный экран между оболочкой градирни и оросителем.
Реализация проекта позволит увеличить годовую выработку электроэнергии на 2,3 млн кВтч за счет повышения охлаждающей способности градирни и уменьшения абсолютного давления отработавшего пара в конденсаторах турбин.
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