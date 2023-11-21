|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.11.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 2,1%
17:50 21.11.2023
В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем 2023 г. составил 100,6%, с декабрем 2022 г. – 102,1%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,4% и 105,2% соответственно, промежуточные товары – 100,7% и 102,2%, потребительские товары – 99,8% и 99,6%соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем 2023 г. составил 100,1%, с декабрем 2022 г. – 94,4%, в том числе в растениеводстве – 101,8% и 99,7%, животноводстве – 99,8% и 93% соответственно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 21.11.2023
Курсы в банках
на 21.11.2023
Конвертация в банках
на 21.11.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте