В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем 2023 г. составил 100,6%, с декабрем 2022 г. – 102,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,4% и 105,2% соответственно, промежуточные товары – 100,7% и 102,2%, потребительские товары – 99,8% и 99,6%соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем 2023 г. составил 100,1%, с декабрем 2022 г. – 94,4%, в том числе в растениеводстве – 101,8% и 99,7%, животноводстве – 99,8% и 93% соответственно.