ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛОРУССКИЕ ДЕПУТАТЫ 22 НОЯБРЯ РАССМОТРЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ О КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЯХ

17:43 21.11.2023 22 ноября пройдет очередное заседание десятой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Как сообщает Telegram-канал Палаты представителей, депутаты планируют рассмотреть в первом чтении проекты законов «Об изменении законов» (по вопросам пребывания иностранцев на территории Республики Беларусь), «Об изменении Закона Республики Беларусь «О кредитных историях». Во втором чтении будут рассмотрены законопроекты «Об изменении Закона Республики Беларусь «О мелиорации земель», «Об изменении Закона Республики Беларусь «О дорожном движении», «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами». В одном чтении планируется рассмотреть проекты законов «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года»; «О ратификации Протокола о внесении изменения в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 г.».