К работе в зимне-стойловый период полностью готовы 94% всех животноводческих объектов Гомельской области. Об этом рассказала сегодня на аппаратном совещании первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Ольга Воронович.

Она уточнила, что в полном объеме подготовлены животноводческие объекты в 15 районах области.

«Оставшиеся 6 районов активно ведут работы на 41 объекте. Серьезные опасения вызывает только Речицкий район, где работы не завершены на каждом третьем объекте», - уточнила Ольга Воронович.

Как заверил председатель Речицкого райисполкома Сергей Довгалев, все трудоемкие работы по ремонту кровель, замене окон завершены. «Вопросов по зимовке животных не будет», - заверил он.

Председатель Гомельского облисполкома Ивана Крупко поручил комиссионно выехать к концу недели в Речицкий район и дать оценку этой работе всем заинтересованным службам.

«Есть корма, есть возможности, мы должны обеспечить прорыв в прибавке молока и в привесах», - это требование Ивана Крупко уже ко всем районам.