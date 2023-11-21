В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем 2023 г. составил 101,8%, с декабрем 2022 г. – 104,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за октябрь 2023 года цены на продтовары выросли по сравнению с октябрем 2022 года на 4,9%. В январе-октябре текущего года продтовары подорожали на 6% к уровню января-октября 2022 года.

Цены на непродовольственные товары в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем подросли на 0,01%, с начала года – на 0,7%. В октябре 2023 года цены на непродовольственные товары уменьшились к уровню октября 2022 года на 1,7%. За январь-октябрь 2023 года рост цен составил 1,7% к соответствующему периоду прошлого года.

Цены на услуги в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем снизились на 0,1%, с декабрем 2022 г. – выросли на 7,2%. Годовой рост цен за октябрь 2023 года составил 8,2%. За январь-октябрь 2023 года стоимость услуг стала дороже по сравнению с январем-октябрем 2022 года на 8%.