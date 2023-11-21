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ЭКОНОМИКА РБ
МАЗ ПОСТАВИЛ НОВУЮ ПАРТИЮ АВТОБУСОВ В СМОЛЕНСК
16:17 21.11.2023
Минский автозавод поставил новую партию автобусов в Смоленск.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, 28 комфортабельных автобусов распределены по городским маршрутам с наибольшим пассажиропотоком. Каждый рассчитан на перевозку более 100 человек.
Все автобусы низкопольные, адаптированные для маломобильных граждан и тех, кто едет с детьми или колясками.
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