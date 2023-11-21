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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ БРЕНДОВОЙ ОДЕЖДЫ НА 70 ТЫС. РУБЛЕЙ
15:36 21.11.2023
Брендовую одежду стоимостью более 70 тыс. рублей пытался незаконно ввезти гражданин Молдовы через пункт пропуска «Каменный Лог».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, следуя из Литвы на легковом автомобиле Mercedes мужчина выбрал «красный» коридор. Гражданин подал пассажирскую таможенную декларацию, в которой указал только транспортное средство с целью оформления его временного ввоза. Во время опроса он заявил об отсутствии иных товаров, подлежащих обязательному декларированию.
При осмотре легковушки сотрудники таможни обнаружили одежду и обувь торговых марок Chanel, Gucci, Кiton, Loro Piana, Bunello Cucinelli и другие брендовые вещи, при декларировании которых сумма таможенных пошлин и налогов составила бы свыше 20 тыс. рублей.
В отношении гражданина Молдовы Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.4 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование в крупном размере). Санкцией статьи предусмотрен штраф до 30% от стоимости незадекларированного товара.
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