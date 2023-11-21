За неделю цена за квадратный метр в столице снизилась как с учетом Минск Мира, так и без его учета. Об этом пишет Realt.

Так, число объявлений в базе Realt за 13-20 ноября подросло на 5% - с 12,8 до 13,4 тысячи. Среди продавцов, размещавших свои объявления на предыдущей неделе, снизили цены 4% из них, средний размер скидки варьировался от $1000 до $3000. Также было размещено 400 новых объявлений о продаже 1-комнатных квартиры в ЖК «Минск Мир» с более низкой стоимостью квадратного метра, чем средняя по рынку. В то же время в 5% объявлений цены увеличились — от .1100 до $1450.

Индекс цен на квартиры в Минске на фоне описанных выше изменений за неделю снизился на 1,4% и составил $1329. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1530, что на 0,5% меньше, чем в прошлый понедельник.

Пополнение базы произошло за счет размещения новых объявлений о продаже 1-комнатных квартир (преимущественно в Октябрьском районе) — плюс 16%. Также немного увеличился выбор «трешек» и «четырешек» — плюс 1% в обоих случаях. Количество 2-комнатных квартир за неделю не изменилось.

Среди районов города снижение числа объявлений наблюдалось только в двух районах: Московском (-3,6%) и Партизанском (-3,8%). В остальных случаях выбор объектов увеличился, существеннее всего в Октябрьском — плюс 11%.

В разрезе числа комнат средняя стоимость квадратного метра снизилась у 1- и 3-комнатных квартир — минус 3,8% (за счет размещения новых объявлений о продаже квартир в новых домах ЖК «Минск Мир») и 1.2% соответственно. В то же время средняя стоимость «двушек» и «четырешек» увеличилась — плюс 0,9% и 0,1% соответственно.

Среди районов города снижение средней цены квадратного метра произошло только в Партизанском (-0,4%) и Фрунзенском (-0,2%). В то же время стоимость сильнее всего выросла в Заводском и Ленинском районах — плюс 1%.