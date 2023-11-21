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ЭКОНОМИКА РБ


РЕПЕТИЦИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ЭКЗАМЕНА В БЕЛАРУСИ СОСТОИТСЯ 27 ЯНВАРЯ


14:22 21.11.2023

Министерство образования 27 января 2024 года проведет репетицию централизованного экзамена.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, для этого определены 144 пунктов проведения. В репетиции ЦЭ примут участие более 58 тыс. выпускников учреждений общего среднего образования, что на 5 тыс. больше по сравнению с прошлым годом. Регистрация, подвоз, сопровождение детей педагогическими работниками, а также осуществление контроля в пунктах проведения будет организовано в полном соответствии с инструкцией.

Репетиция пройдет по тем же правилам, что и централизованный экзамен в мае 2023 года. Планируется, что обработка результатов будет произведена в двухнедельный срок, в трехнедельный срок все результаты будут доведены уже до участников репетиции.

Особенностью репетиции централизованного экзамена в январе станет то, что она пройдет по всем предметам по выбору учащихся, включая государственный язык – русский или белорусский.

При этом результаты репетиции ЦЭ ни на что не повлияют. Репетиция централизованного экзамена проводится для того, чтобы выпускники 11-х классов смогли пройти полную процедуру экзамена, начиная с приезда, подвоза – для тех ребят, которые находятся в сельских населенных пунктах, заполнения бланков.

Также это хорошая возможность проверить свои силы, потому что структура и сложность тестов при проведении репетиции централизованного экзамена будут полностью соответствовать структуре и сложности тестов, которые будут предложены при проведении как централизованного экзамена, так и централизованного тестирования в этом учебном году.

Кроме того, переводные шкалы как первичных баллов в тестовые, так и тестовых – в десятибалльную оценку, будут использоваться те же, что использовались при проведении централизованного экзамена и централизованного тестирования в прошлом учебном году. Они опубликованы в свободном доступе и изменяться не будут.

В свободном доступе на сайте Министерства образования размещен и перечень вопросов для абитуриентов, которые будут поступать на целевую форму подготовки.

Планируется, что централизованный экзамен в этом учебном году пройдет 27 и 30 мая, это будут основные дни.
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