ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ ЗАГОТОВЛЕНО БОЛЕЕ 9,2 МЛН ТОНН ТРАВЯНЫХ КОРМОВ

13:07 21.11.2023 В Беларуси на 21 ноября заготовлено 9289,4 тыс. тонн травяных кормов, или 96,1% к плану. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, во всех категориях хозяйств намолочено 9497,2 тыс. тонн зерна с учетом рапса. Кукуруза на зерно убрана на 248,8 тыс. га площадей, намолочено 2063,9 тыс. тонн этой культуры при средней урожайности 98,9ц/га. Проведено зяблевой обработки почвы на 1217,1 тыс. га, что составляет 81,3% к плану.