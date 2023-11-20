ЭКОНОМИКА РБ

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ РЫНКУ БЕЛАРУСИ ПРОХОДИТ В МИНСКЕ

12:46 21.11.2023 В Минске проходит конференция "Строительный рынок Беларуси. Стратегии-2024 и возможности для роста компаний". Как сообщает Telegram-канал ГПО "Минскстрой", в ней участвуют ведущие проектные институты страны, заказчики, подрядчики, аналитики и эксперты. На дискуссионных площадках обсуждают: современные тенденции на строительных рынках России и стран СНГ; экспортный потенциал стройорганизаций Беларуси; эффективное взаимодействие в цепочке заказчик - проектировщик - подрядчик; повышение качества строительных услуг через рейтинг стройорганизаций; проблемы, ресурсы и возможности для развития стройкомпаний; новые конструктивные решения в панельном домостроении; BIM-технологии: опыт проектирования и строительства и другие темы.