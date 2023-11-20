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ЭКОНОМИКА РБ


ПО ИСКУ ПРОКУРОРА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА С ВИНОВНЫХ В ПАДЕЖЕ КРС ВЗЫСКАНО ОКОЛО 7 ТЫС. РУБЛЕЙ


12:34 21.11.2023

Удовлетворены исковые требования прокурора Октябрьского района, заявленные в интересах ОАО «Дербин» к виновным в падеже крупного рогатого скота, о взыскании около 7 тыс. рублей в счет возмещения ущерба – ответчиками по иску выступили руководитель предприятия, бригадир, главный ветеринарный врач и шесть животноводов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в августе 2023 года непроизводительно выбыли 24 головы сельхозживотных из-за бронхопневмонии, дистрофии, цирроза печени и других болезней, которые возникли в результате плохого их содержания.

Согласно ст.402 Трудового кодекса Республики Беларусь работники, как правило, несут полную материальную ответственность за ущерб, причиненный по их вине нанимателю.

Суд Октябрьского района удовлетворил исковые требования прокурора – с виновных лиц взыскано около 7 тыс. рублей в счет возмещения причиненного ущерба.
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