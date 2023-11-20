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ЭКОНОМИКА РБ
ГПК БЕЛАРУСИ ОБВИНЯЕТ ЛИТВУ В СОХРАНЕНИИ ОЧЕРЕДЕЙ ГРУЗОВИКОВ НА ГРАНИЦЕ
12:01 21.11.2023
Литовская сторона продолжает удерживать очереди фур на одном уровне. После выходных перед литовскими пунктами пропуска фиксировалось 1010 большегрузов, сегодня — 1025, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«По состоянию на 10:00 наибольшая очередь по-прежнему находится перед пунктом пропуска Мядининкай (Каменный Лог). При этом его контрольные службы за сутки пропустили на свою территорию всего около 16% фур от нормы — ровно столько же проследовало в Литву и в выходные», - говорится в сообщении.
В польском пункте пропуска Кукурыки (Козловичи) сопредельные контрольные службы приняли на свою территорию 63% большегрузов.
Незначительная очередь легкового транспорта фиксируется перед польским Тересполем (Брест). За сутки в ЕС по данному маршруту проследовало 39% авто от нормы.
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