ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.11.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ВКЛАД ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПРИРОСТ ВВП БЕЛАРУСИ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 60% - МИНЭКОНОМИКИ


11:57 21.11.2023

Вклад промышленности в прирост ВВП Беларуси составляет более 60%. Об этом заявил 20 ноября 2023 года заместитель министра экономики Андрей Картун, комментируя динамику основных макроэкономических показателей по итогам 10 месяцев текущего года.

Как ранее сообщал Национальный статкомитет, ВВП Беларуси в январе-октябре вырос на 3,8%.

«Основная прибавка в октябре получена в машиностроении, производстве бытовой техники и легковых автомобилей, легкой промышленности. Ускорение также отмечается в розничной торговле – 107,6% и оптовой торговле – 113,2%. Хорошую динамику демонстрирует строительство – темпы роста 108,8%. В положительной зоне закрепилось сельское хозяйство (101,2%). Высокие темпы по молоку, мясу скота и птицы. Четвертый месяц подряд наблюдается восстановительный тренд в IT-отрасли. Важно, что производимая продукция не идет на склад: запасы продолжают сокращаться – за последние полгода почти на 1 млрд рублей», – рассказал Андрей Картун, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

По словам Андрея Картуна, тренд на снижение запасов обусловлен ростом продаж на внешних рынках.

«Физические объемы экспорта товаров в январе-сентябре выросли более чем на четверть.

Стоимостные объемы поставок максимальные за последние 11 лет. За сентябрь экспорт товаров и услуг достиг $4,2 млрд, а суммарное положительное сальдо – рекордных в текущем году $370 млн.

Поддержанию высокого уровня конкурентоспособности отечественной продукции на долгосрочном треке будут способствовать высокие темпы роста инвестиций в основной капитал – «плюс» 13,3%. Причем затраты на приобретение машин и оборудования увеличились почти на треть.

Эффективная работа экономики обеспечила высокий уровень зарплаты – 1940 рублей в сентябре. Также с 1 сентября 2023 г. на 5 % выросли трудовые пенсии.

Росту доходов населения в реальном выражении способствует низкий уровень индекса потребительских цен: 3,7% в годовом выражении. По нашим оценкам, к концу года инфляция составит порядка 5,5%», – резюмировал замглавы экономического ведомства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.11.2023
валюта курс
EUR 3.3813
USD 3.0930
RUB 3.4846
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.11.2023
валюта курс +/-
EUR 3.3450 -0.0113
USD 3.0930 -0.011
RUB 3.4846 +0.0006
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3660 3.3790
USD 3.0810 3.0900
RUB 3.4750 3.4880
подробнее

Конвертация в банках
на 21.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0910 1.0930
EUR/RUB 96.5000 97.2500
USD/RUB 88.4000 88.8500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте