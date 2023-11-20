Вклад промышленности в прирост ВВП Беларуси составляет более 60%. Об этом заявил 20 ноября 2023 года заместитель министра экономики Андрей Картун, комментируя динамику основных макроэкономических показателей по итогам 10 месяцев текущего года.

Как ранее сообщал Национальный статкомитет, ВВП Беларуси в январе-октябре вырос на 3,8%.

«Основная прибавка в октябре получена в машиностроении, производстве бытовой техники и легковых автомобилей, легкой промышленности. Ускорение также отмечается в розничной торговле – 107,6% и оптовой торговле – 113,2%. Хорошую динамику демонстрирует строительство – темпы роста 108,8%. В положительной зоне закрепилось сельское хозяйство (101,2%). Высокие темпы по молоку, мясу скота и птицы. Четвертый месяц подряд наблюдается восстановительный тренд в IT-отрасли. Важно, что производимая продукция не идет на склад: запасы продолжают сокращаться – за последние полгода почти на 1 млрд рублей», – рассказал Андрей Картун, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

По словам Андрея Картуна, тренд на снижение запасов обусловлен ростом продаж на внешних рынках.

«Физические объемы экспорта товаров в январе-сентябре выросли более чем на четверть.

Стоимостные объемы поставок максимальные за последние 11 лет. За сентябрь экспорт товаров и услуг достиг $4,2 млрд, а суммарное положительное сальдо – рекордных в текущем году $370 млн.

Поддержанию высокого уровня конкурентоспособности отечественной продукции на долгосрочном треке будут способствовать высокие темпы роста инвестиций в основной капитал – «плюс» 13,3%. Причем затраты на приобретение машин и оборудования увеличились почти на треть.

Эффективная работа экономики обеспечила высокий уровень зарплаты – 1940 рублей в сентябре. Также с 1 сентября 2023 г. на 5 % выросли трудовые пенсии.

Росту доходов населения в реальном выражении способствует низкий уровень индекса потребительских цен: 3,7% в годовом выражении. По нашим оценкам, к концу года инфляция составит порядка 5,5%», – резюмировал замглавы экономического ведомства.