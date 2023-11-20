ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.11.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


А1 РАСШИРЯЕТ ЛИНЕЙКУ УСЛУГ ДЛЯ БИЗНЕСА


11:42 21.11.2023

Компания А1 предлагает расширенный продукт «Простое решение» – это набор полезных услуг для бизнеса с фиксированной и мобильной связью, а также дополнительными современными инструментами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, предложение позволит юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с легкостью организовать работу своего бизнеса и одновременно получить целый ряд полезных возможностей в рамках единой абонентской платы.

Пользователям доступны четыре варианта продукта. Первый из них – «Простое решение» – ориентирован на клиентов с удаленным от офиса форматом работы: это решение идеально подходит для всех, кому важна максимальная мобильность. Пользователи получают две SIM-карты: одну – для роутера или модема – с безлимитным интернет-трафиком, вторую – для смартфона – с безлимитом минут во все сети и интернет-трафиком.

Продукты «Простое решение 50», «Простое решение 100» и «Простое решение 200» позволяют организовать работу офиса: в решения включена линия фиксированной интернета со скоростью от 50 Мбит/с до 200 Мбит/с и SIM-карты для сотрудников с безлимитом интернет-трафика и минут во все сети.

Отличительной особенностью нового предложения стала доступность бонусов в каждом из четырех решений на базе современных сервисов: «Доступ к Виртуальной АТС», «Координатор 2.0.», «Smart-рассылка». С их помощью бизнес-клиенты могут организовать и настроить умную телефонию, осуществить мониторинг мобильных сотрудников, делиться с клиентами информацией о скидках, акциях, специальных предложениях и других важных событиях.

Кроме того, еще одним дополнительным бонусом, станет специальное предложение для видеосервиса VOKA на пакеты «Базовый» или «Расширенный».

В рамках подключения на любое «Простое решение» А1 предлагает специальные условия – всего от 49,9 рубля в месяц в течение первых 12 месяцев.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.11.2023
валюта курс
EUR 3.3813
USD 3.0930
RUB 3.4846
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.11.2023
валюта курс +/-
EUR 3.3450 -0.0113
USD 3.0930 -0.011
RUB 3.4846 +0.0006
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3660 3.3790
USD 3.0810 3.0900
RUB 3.4750 3.4880
подробнее

Конвертация в банках
на 21.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0910 1.0930
EUR/RUB 96.5000 97.2500
USD/RUB 88.4000 88.8500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте