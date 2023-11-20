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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ПОДРОСЛИ НА 2,3%
11:38 21.11.2023
Индекс цен производителей промышленной продукции Гродненской области в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем 2023 г. составил 100,6%, с декабрем 2022 г. – 102,3%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары 99,99% и 103,9% соответственно, промежуточные товары – 100,8% и 103,4%, потребительские товары – 100,5% и 100,6%соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем 2023 г. составил 99,6%, с декабрем 2022 г. – 89,2%, в том числе в растениеводстве – 98,2% и 98,7% соответственно, животноводстве – 100,3% и 86,8%.
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