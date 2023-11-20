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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ОБЪЕМ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛ 13,5 МЛРД РУБЛЕЙ
11:29 21.11.2023
В Беларуси объем подрядных работ в строительстве за январь-август 2023 года составил 13,5 млрд рублей.
Как сообщает Национальный статкомитет, доля капитального и текущего ремонта в общем объеме подрядных работ в строительстве составила – 26,2%.
Объем подрядных работ по формам собственности выглядит следующим образом: частная - 79%, государственная - 20,5%, иностранная - 0,5%.
Доля Минска в республиканском объеме подрядных работ составила 31,7%, Минской области – 18,1%, Гомельской - 11,7%, Брестской - 11,1%, Гродненской – 10,1%, Витебской - 8,8%, Могилевской - 8,6%.
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