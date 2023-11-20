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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛ КАРДИНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПО СНИЖЕНИЮ ТАРИФОВ НА СТОМУСЛУГИ
11:16 21.11.2023
Минздрав принял решение по расширению ценового регулирования на стоматологические услуги: если ранее регулировались ортопедические и зуботехнические услуги, то сейчас введено регулирование еще на терапевтические, хирургические и, ортодонтические услуги.
Экспертами Минздрава разработан проект постановления и инструкции, в которых установлены предельные максимальные тарифы на данные виды услуг. Организации здравоохранения не могут устанавливать свои тарифы выше установленных постановлением - вне зависимости от вида собственности.
Как сообщает Telegram-канал Минздрава, постановление включает в себя тарифы на услуги:
зуботехнические и ортопедические – на уровне, ранее установленном в постановлении Министерства здравоохранения № 15 от 03.02.2015 (в редакции от 11.05.2023) «Об установлении предельных максимальных тарифов на стоматологические услуги (ортопедические и зуботехнические), на услуги по лучевой диагностике при оказании стоматологических услуг»;
терапевтические, хирургические и, ортодонтические услуги на уровне среднеарифметического значения. В основу расчета данных тарифов положен анализ тарифов 32 организаций, оказывающих стоматологические услуги (16-государственных, 16-негосударственных). На основе анализа рассчитаны средние тарифы, при этом из расчета исключены необоснованно высокие тарифы;
зуботехнические и ортопедические терапевтические, хирургические и ортодонтические услуги, по которым отсутствовала информация о действующих тарифах. По данным услугам установлены расчетные тарифы исходя из средней заработной платы медработников, накладных и прочих расходов.
Постановление Минздрава вступит в силу к концу 2023 года, что позволит организациям здравоохранения «привести действующие прейскуранты в соответствие с документом».
Учитывая, что в государственных учреждениях здравоохранения традиционно тарифы сформированы на более низком уровне, анализ, проведенный экспертами, показывает, что произойдет и снижение действующих тарифов по негосударственным клиникам. Так, после вступления в силу постановления, услуга «удаление молочного зуба» в среднем станет дешевле на 33%, (было 127 рублей, стало 85,60 рубля), «сложное удаление» на 42%, (было 479 рублей, стало 278 рублей), «лечение среднего кариеса» на 47% (было 163 рубля, стало 86,40 рубля).
«Введение такого регулирования обусловлено необходимостью повышения доступности платных стомуслуг для населения Беларуси», - пояснили в Минздраве.
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