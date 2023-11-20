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ЭКОНОМИКА РБ


В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 3%


10:03 21.11.2023

В Гродненской области цены на продовольственные товары в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем 2023 г. выросли на 0,9%, с декабрем 2022 г. – на 3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за октябрь 2023 года цены на продовольствие повысились по сравнению с октябрем 2022 года на 3,2%. В январе-октябре 2023 года цены к соответствующему периоду прошлого года выросли на 6,6%.

Непродовольственные товары в октябре 2023 г. стали дороже по сравнению с сентябрем на 0,6%, с декабрем 2022 г. – на 3,6%. За октябрь 2023 года к уровню октября 2022 года цены на непродовольственные товары выросли на 0,9%. В январе-октябре текущего года к аналогичному уровню 2022 года цены выросли на 3,3%.

Цены на услуги в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем снизились на 0,4%, с начала года – увеличились на 7,2%. В октябре 2023 года стоимость услуг выросла по сравнению с октябрем 2022 года на 8,1%. За январь-октябрь текущего года цены на услуги увеличились на 7,5% к уровню января-октября 2022 года.
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