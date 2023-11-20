Трехдневная Международная научно-техническая конференция «Квантовая электроника» стартует 21 ноября в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, форум направлен на обмен исследовательским опытом среди научного сообщества, популяризацию квантового знания, обсуждения теоретических проблем, систем и методов, а также информационных технологий в радиофизике.

Участниками научного мероприятия станут более 100 исследователей, преподавателей и специалистов в области электроники из Беларуси, России, Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана, Германии, Вьетнама и Израиля. Это представители БГУ, Института физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, БГУИР, БГПУ им. М. Танка, Института общей физики им. А. И. Прохорова РАН, Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроник, Института телекоммуникаций и информатики Туркменистана, Института биоорганической химии Академии наук Узбекистана, Института физики Министерства науки и образования Азербайджана, Хемницкого технического университета и др.

В рамках конференции состоится обсуждение вопросов разработки прототипа оптической системы наблюдения за низкоорбитальными космическими объектами, динамики нагревания металлов под действием лазерных импульсов со сложной временной формой, матрицы микрорезонаторов как высокочувствительного сенсора водных примесей, применения карты корреляции для анализа искажений печати и идентификация принтеров и др.

По итогам работы опубликуют сборник материалов, который будет доступен в Электронной библиотеке БГУ.

Организатором мероприятия выступает факультет радиофизики и компьютерных технологий БГУ.