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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ В БЕЛАРУСИ ПОСТРОЕНО 32,2 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
09:24 21.11.2023
В январе-октябре 2023 г. организациями всех форм собственности построено 32,2 тыс. новых квартир.
Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 2 974,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1 128,6 тыс. квадратных метров общей площади, или 37,9% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 791,7 тыс. квадратных метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 988,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 33,2% от общего ввода по республике.
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