Объем привлеченных в развитие индустриального парка «Великий камень» частных инвестиций в 8 раз превышает затраты бюджета на его развитие.

«Динамичное развитие индустриального парка обеспечивает высокую окупаемость затрат государства на развитие инфраструктуры. Так, сегодня на 1 рубль вложений из бюджета в «Великий камень» уже привлечено порядка 8 рублей частных инвестиций», - говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики.

По итогам 9 месяцев 2023 г. объем налогов, сборов и платежей, уплаченных резидентами, вырос в 2 раза, производства – в 1,4 раза, ПИИ на чистой основе – в 1,2 раза, экспорта товаров – в 1,1 раза, выручка – в 1,5 раза. Средняя зарплата работников резидентов парка превысила 3 тыс. рублей.

Созданные в индустриальном парке «Великий камень» условия и беспрецедентный объем льгот и преференций востребованы отечественными и зарубежными инвесторами.

Только за текущий год в парк пришли 23 новые компании с объемом заявленных инвестиций в размере $117 млн. Общее количество резидентов достигло 118 предприятий с планами по инвестированию более $1,4 млрд и созданию 14 тыс. новых рабочих мест.

Порядка 80% реализуемых проектов относится к производствам V и VI технологических укладов, что подтверждает их инновационность и высокотехнологичность.

Между тем, по данным Национального статкомитета, чистая прибыль резидентов парка «Великий камень» в январе-сентябре 2023 года по сравнению с январем-сентябрем 2022 года уменьшилась в 45,1 раза до 1,4 млн рублей.