ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКА В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ ПОДРОС НА 0,4%

17:33 20.11.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минска за январь-октябрь 2023 года в текущих ценах составил 53,1 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах ВРП Минска подрос на 0,4% к уровню января-октября 2022 года.