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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ПРОЕКТ ВНЕДРЕН НА БРЕСТЧИНЕ
17:00 20.11.2023
Золотую статуэтку на отраслевом конкурсе «Лидер энергоэффективности-2023» получил проект компании «Савушкин продукт» по рекуперации тепловой энергии от системы охлаждения воздушных компрессоров.
Нюансами инновационной технологии поделился один из авторов проекта — Андрей Андрошук, начальник компрессорного цеха брестской производственной площадки компании.
«Сжатый воздух у нас применяется в ходе многих технологических процессов. В процессе его создания 75% электроэнергии преобразуется в тепловую энергию. Раньше тепло отводили в атмосферу, кстати, и для этого тоже требовалась электроэнергия: для работы вентиляторов, масляных радиаторов и градирен.
В то же самое время бытовые помещения и производственные цеха завода нуждаются в горячей воде (холодную водопроводную воду мы нагреваем до 60⁰С). Раньше это делали традиционным способом, сжигая газ в котлах котельного цеха.
Внедрение же системы рекуперации тепла позволило нам нагревать большие объемы воды за счет тепловой энергии — так сказать, побочного продукта от процесса сжатия воздуха. В итоге мы получаем двойную экономию: сокращаем потребление газа и энергии, которую раньше тратили на отведение избыточного тепла.
Система получилась настолько мощной и эффективной, что полностью обеспечивает наши потребности в горячей воде, плюс позволяет подключить дополнительных потребителей. Например, на осенне-зимний период мы можем присоединить к ней системы отопления вспомогательного производства и офисных помещений.
Экономический эффект от работы оборудования составляет более 1000 рублей в сутки. Это около 32 тысяч в месяц и порядка 410 000 рублей в год. Затраты на эксплуатацию невелики, и в итоге в течение 2 лет проект полностью окупится», - рассказал специалист.
Кстати, система рекуперации, введенная в строй на базе брестской производственной площадки, даст не только экономический, но и экологический эффект: благодаря ей промышленные выбросы СО2 от сжигания топлива снизятся на 723 132 т СО2 ежегодно.
«Савушкин продукт» — один из стратегических бизнесов группы компаний SANTA.
В текущем году в группе компаний продолжается реализация сразу нескольких масштабных «зеленых» проектов, в числе которых установка солнечных батарей на объектах производства и инфраструктуры, внедрение и использование возобновляемых источников энергии и природных хладагентов в логистическом и холодильном комплексах; переработка отходов полимерной пленки; использование грузового и легкового электротранспорта в целях сокращения выбросов парниковых газов.
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