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ЭКОНОМИКА РБ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОРУМ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ ПРОЙДЕТ В КЛЕЦКОМ И НЕСВИЖСКОМ РАЙОНАХ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
16:12 20.11.2023
Республиканский форум сельской молодежи "Село - территория развития" пройдет 23 и 24 ноября 2023 года в Клецком и Несвижском районах Минской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, форум объединит около ста участников из всех областей Беларуси. Это молодежь, которая трудится на предприятиях агропромышленного комплекса, а также на селе в социальной сфере.
Задача форума- способствовать формированию кадрового резерва для отрасли сельского хозяйства и закреплению молодежи на предприятиях агропромышленного комплекса.
На сельхозпредприятиях ОАО "Грицкевичи", ОАО "Городейский сахарный завод", СПК "Агрокомбинат "Снов" (Несвижский район) и ОАО "Кухчицы" (Клецкий район) участники форума обсудят с руководством предприятий актуальные вопросы, волнующие молодежь, познакомятся с новыми подходами в работе с молодыми тружениками села, в том числе и молодыми специалистами.
Организаторами форума выступают ОО «БРСМ» совместно с Миноблисполкомом при поддержке Минобразования и Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
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