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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМПРОДУКЦИЮ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 11,2%


15:41 20.11.2023

Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем 2023 г. составил 101,4%, с декабрем 2022 г. – 111,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,2% и 102% соответственно, промежуточные товары – 101,5% и 112,2%, потребительские товары – 100,3% и 101,5% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем 2023 г. составил 100,8%, с декабрем 2022 г. – 92,1%, в том числе в растениеводстве – 102,3% и 100,6% соответственно, животноводстве – 100,4% и 90,2% соответственно.
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