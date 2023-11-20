22 ноября 2023 г. состоится прямая телефонная линия первого заместителя председателя Комитета государственного контроля Витебской области Вадима Воловича с жителями региона.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Витебской области, с 11:00 до 12:00 по номеру телефона (8-0212) 37-30-45 можно поделиться предложениями по актуальным проблемам развития региона, высказаться по поводу работы должностных лиц госорганов, предприятий и организаций, деятельности контролирующих и надзорных органов.

Отметим, что в спектр тем, входящих в компетенцию Комитета госконтроля, включены вопросы использования бюджетных средств, финансово-хозяйственной деятельности промышленных, аграрных, строительных, жилищно-коммунальных предприятий, организаций социальной сферы, соблюдения законодательства при рассмотрении организациями обращений граждан.