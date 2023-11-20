|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.11.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО КГК ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 22 НОЯБРЯ ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ
14:37 20.11.2023
22 ноября 2023 г. состоится прямая телефонная линия первого заместителя председателя Комитета государственного контроля Витебской области Вадима Воловича с жителями региона.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Витебской области, с 11:00 до 12:00 по номеру телефона (8-0212) 37-30-45 можно поделиться предложениями по актуальным проблемам развития региона, высказаться по поводу работы должностных лиц госорганов, предприятий и организаций, деятельности контролирующих и надзорных органов.
Отметим, что в спектр тем, входящих в компетенцию Комитета госконтроля, включены вопросы использования бюджетных средств, финансово-хозяйственной деятельности промышленных, аграрных, строительных, жилищно-коммунальных предприятий, организаций социальной сферы, соблюдения законодательства при рассмотрении организациями обращений граждан.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.11.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 20.11.2023
Курсы в банках
на 20.11.2023
Конвертация в банках
на 20.11.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте