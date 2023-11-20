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ЭКОНОМИКА РБ
ЕАБР НАЗВАЛ ПРИЧИНЫ УСКОРЕНИЯ ГОДОВОЙ ИНФЛЯЦИИ В БЕЛАРУСИ
14:25 20.11.2023
Евразийский банк развития (ЕАБР) в своем еженедельном макрообзоре назвал причины ускорения годовой инфляции в Беларуси.
Отмечается, что инфляция в Беларуси в годовом выражении в октябре подскочила до 3,7% с 2,0% в сентябре.
«Ключевым фактором стал выход из расчета дефляции в 1%, зафиксированной в октябре прошлого года. В текущем году самым заметным было ускорение роста цен на продовольственные товары, до 4,3% г/г в октябре (2,4% г/г в сентябре), сформировав 1,8 п.п. прироста показателя годовой инфляции», - говорится в сообщении экспертов.
По их мнению, также существенный вклад в прирост инфляции (1.9 п.п.) формирует рост цен на услуги, который составил 7,9% г/г в октябре (с 7,6% г/г в сентябре). При этом замедлилось снижение цен по непродовольственным товарам до 0,3% г/г в октябре (2,3% г/г в сентябре).
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