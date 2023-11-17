|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.11.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В ФОРМИРОВАНИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 863 ТЫСЯЧИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
13:29 20.11.2023
В январе-октябре 2023 года в формировании доходов консолидированного бюджета Брестской области приняли участие 863 тысячи налогоплательщиков.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, преобладающую часть налоговых поступлений обеспечивают организации, от которых за отчетный период 2023 года поступило 2046,6 млн рублей, или 88,7% общей суммы поступлений области. По состоянию на 1 ноября 2023 года количество зарегистрированных организаций составило 19,9 тысячи.
На государственные и приравненные к ним организации приходится 46,8% поступлений, или 1080,2 млн рублей. Организациями негосударственного сектора экономики перечислено в бюджет 966,4 млн рублей, или 41,9%.
Поступления от индивидуальных предпринимателей составили 6,7%, или 154,9 млн рублей, физическими лицами внесено в бюджет 104,7 млн рублей, или 4,6% поступлений. На 1 ноября текущего года на учете состояло 34,1 тысячи индивидуальных предпринимателей и 809 тысяч физических лиц.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.11.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 17.11.2023
Курсы в банках
на 20.11.2023
Конвертация в банках
на 20.11.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте