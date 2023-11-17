ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.11.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В ФОРМИРОВАНИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 863 ТЫСЯЧИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ


13:29 20.11.2023

В январе-октябре 2023 года в формировании доходов консолидированного бюджета Брестской области приняли участие 863 тысячи налогоплательщиков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, преобладающую часть налоговых поступлений обеспечивают организации, от которых за отчетный период 2023 года поступило 2046,6 млн рублей, или 88,7% общей суммы поступлений области. По состоянию на 1 ноября 2023 года количество зарегистрированных организаций составило 19,9 тысячи.

На государственные и приравненные к ним организации приходится 46,8% поступлений, или 1080,2 млн рублей. Организациями негосударственного сектора экономики перечислено в бюджет 966,4 млн рублей, или 41,9%.

Поступления от индивидуальных предпринимателей составили 6,7%, или 154,9 млн рублей, физическими лицами внесено в бюджет 104,7 млн рублей, или 4,6% поступлений. На 1 ноября текущего года на учете состояло 34,1 тысячи индивидуальных предпринимателей и 809 тысяч физических лиц.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.11.2023
валюта курс
EUR 3.3686
USD 3.1040
RUB 3.4840
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.11.2023
валюта курс +/-
EUR 3.3563 -0
USD 3.1040 +0.0007
RUB 3.4840 -0.0031
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3635 3.3760
USD 3.0820 3.0935
RUB 3.4700 3.4840
подробнее

Конвертация в банках
на 20.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0871 1.0930
EUR/RUB 96.6100 97.2000
USD/RUB 88.5000 89.0076
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте