В январе-октябре 2023 года в формировании доходов консолидированного бюджета Брестской области приняли участие 863 тысячи налогоплательщиков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, преобладающую часть налоговых поступлений обеспечивают организации, от которых за отчетный период 2023 года поступило 2046,6 млн рублей, или 88,7% общей суммы поступлений области. По состоянию на 1 ноября 2023 года количество зарегистрированных организаций составило 19,9 тысячи.

На государственные и приравненные к ним организации приходится 46,8% поступлений, или 1080,2 млн рублей. Организациями негосударственного сектора экономики перечислено в бюджет 966,4 млн рублей, или 41,9%.

Поступления от индивидуальных предпринимателей составили 6,7%, или 154,9 млн рублей, физическими лицами внесено в бюджет 104,7 млн рублей, или 4,6% поступлений. На 1 ноября текущего года на учете состояло 34,1 тысячи индивидуальных предпринимателей и 809 тысяч физических лиц.