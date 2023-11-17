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ЭКОНОМИКА РБ


КОНФЕРЕНЦИЯ «НА ПУТИ К УСТОЙЧИВОМУ БУДУЩЕМУ: ESG ВЫЗОВ» ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 22 НОЯБРЯ


13:06 20.11.2023

22 ноября в Минске пройдет конференция «На пути к устойчивому будущему: ESG вызов».

Ее организатором выступает Министерство экономики, соорганизаторами — Программа развития ООН в Беларуси, ЗАО «Агентство стратегического и экономического развития», офис Локальной Сети Глобального договора ООН в Республике Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АСБ Беларусбанк», участие в конференции примут заместитель главы администрации президента Максим Ермолович, первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Валерий Бельский, министр экономики Александр Червяков, и.о. постоянного представителя ПРООН в Беларуси Армен Мартиросян, руководители республиканских органов госуправления, представители производственного бизнеса, экспертного сообщества, банковской сферы. В числе спикеров также представители Беларусбанка.

Деятельность компаний в области устойчивого развития приобретает все большее значение для многих заинтересованных сторон. Вместе с финансовыми результатами инвесторы и кредиторы анализируют нефинансовые показатели, позволяющие оценить соблюдение ESG-стандартов. В Российской Федерации, странах Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, с которыми сотрудничает наше государство, уже есть законодательство, регулирующее вопросы устойчивого развития.

Учитывая это, а также возрастающую роль ESG-повестки необходимость адаптации ее под национальные приоритеты становится комплексной задачей, требующей системного, последовательного и скоординированного подхода. Первые шаги к этому, предполагается, будут сделаны в ходе конференции.

Беларусбанк в своей деятельности также придерживается принципов устойчивого развития, активно внедряет в бизнес-процессы ESG-факторы и ежегодно готовит нефинансовую отчетность, которую предоставляет всем своим стейкхолдерам.
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