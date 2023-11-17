Закупка российских самолетов ожидается после 2026 года. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Ляхнович в эфире гостелеканала "Беларусь 1".

"У нас есть дефицит самолетов. Мы рассматриваем в том числе возможность покупки российского самолета, но, к сожалению, пока мы его не можем приобрести по понятным причинам: в принципе на рынке нет чисто российского самолета. Поэтому работаем именно с российской стороной, чтобы нас немножко подвинули по срокам, когда появится этот самолет. Скорее всего, это будет после 2026 года", - сказал чиновник.