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ЭКОНОМИКА РБ
ПРАКТИЧЕСКИ 50% ЖИЛОГО ФОНДА БЕЛАРУСИ МОЖНО СЧИТАТЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫМ
12:19 20.11.2023
Практически 50 процентов жилого фонда страны можно считать энергоэффективным. Об этом на пресс-конференции заявил директор Института ЖКХ НАН Беларуси Вадим Китиков.
«Беларуси жилищный фонд составляет более 1,5 млн домов общей площадью 267 млн м². Из них 64% – многоквартирные дома. Жилищный фонд является очень емким потребителем всех коммунальных ресурсов и существенным резервом для снижения затрат, повышения энергоэффективности», – подчеркнул Вадим Китиков.
По его словам, примерно у 10% жилфонда энергопотребление составляет 90 кВт/ч и менее в расчете на 1 м²/год, еще у 40% – менее 120 кВт/ч.
В качестве актуальных задач, стоящих перед отраслью жилищно-коммунального хозяйства, Вадим Китиков назвал снижение доли потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение за счет уменьшения потерь, а также снижение удельных затрат на производство и подачу тепловой энергии. По его словам, такие меры должны обеспечить снижение нагрузки на государственный бюджет.
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