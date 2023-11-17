Практически 50 процентов жилого фонда страны можно считать энергоэффективным. Об этом на пресс-конференции заявил директор Института ЖКХ НАН Беларуси Вадим Китиков.

«Беларуси жилищный фонд составляет более 1,5 млн домов общей площадью 267 млн м². Из них 64% – многоквартирные дома. Жилищный фонд является очень емким потребителем всех коммунальных ресурсов и существенным резервом для снижения затрат, повышения энергоэффективности», – подчеркнул Вадим Китиков.

По его словам, примерно у 10% жилфонда энергопотребление составляет 90 кВт/ч и менее в расчете на 1 м²/год, еще у 40% – менее 120 кВт/ч.

В качестве актуальных задач, стоящих перед отраслью жилищно-коммунального хозяйства, Вадим Китиков назвал снижение доли потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение за счет уменьшения потерь, а также снижение удельных затрат на производство и подачу тепловой энергии. По его словам, такие меры должны обеспечить снижение нагрузки на государственный бюджет.