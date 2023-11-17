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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 3,7%
11:58 20.11.2023
В Гомельской области индекс цен на продовольственные товары в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем 2023 г. составил 101,7%, с декабрем 2022 г. – 103,7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за октябрь 2023 года цены на продтовары выросли по сравнению с октябрем 2022 года на 3,8%. В январе-октябре 2023 года цены увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,6%.
Цены на непродовольственные товары в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем увеличились на 0,7%, с декабрем 2022 г. – на 2,7%. За октябрь 2023 года к уровню октября 2022 года цены подросли на 0,6%. В январе-октябре текущего года цены на непродовольственные товары выросли на 3,5% к уровню января-октября 2022 года.
Цены на услуги в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем не изменились, с начала года – выросли на 7%. За октябрь 2023 года услуги подорожали по сравнению с октябрем 2022 года на 7,5%. В январе-октябре 2023 года к уровню января-октября 2022 года цены увеличились на 7,2%.
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