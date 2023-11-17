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ЭКОНОМИКА РБ
В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ВЫЯВЛЯЮТ ФАКТЫ НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ ЗАРПЛАТЫ
11:28 20.11.2023
Комитет государственного контроля Гродненской области по-прежнему в ходе проверок выявляет факты несвоевременной выплаты организациями причитающихся работникам сумм, в основном это касается выплачиваемых сумм при уходе работников в отпуск и при увольнении.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК региона, в 3 квартале 2023 года выявлены факты нарушения требований трудового законодательства в части своевременности выплаты заработной платы в 5 организациях, должностные лица которых привлечены к административной ответственности в виде штрафа.
Так, в одной из организаций Гродно за март и июнь 2023 года не была обеспечена своевременная выплата работникам заработной платы в 36 случаях в сроки, определенные трудовыми договорами. Руководитель организации данной организации привлечен к административной ответственности.
Всего за 9 месяцев 2023 года к административной ответственности привлечено 13 должностных лиц организаций.
Кроме того, в указанном периоде в КГК поступило 42 обращения по вопросам нарушений трудового законодательства.
С целью упреждающего контроля комитет на постоянной основе направляет письма в гор(рай)исполкомы для принятия мер реагирования и недопущения фактов несвоевременной выплаты заработной платы.
КГК обращает внимание на тот факт, что имеет место «практика» оформления работодателем с работником гражданско-правового договора, в частности договора подряда сроком на два-три месяца, к примеру, на выполнение функций швеи с выплатой определенного вознаграждения. В данном случае при нарушении условий договора работодатель не может быть привлечен к административной ответственности за нарушение трудового законодательства.
По-прежнему не искоренены факты выплаты заработной платы в конвертах.
В целях соблюдения организациями требований трудового законодательства в части своевременности выплаты работникам причитающихся сумм, а также искоренения фактов выплаты заработной платы «в конвертах» в Комитете государственного контроля Гродненской области 23 ноября 2023 года с 9.00 до 11.00 час. будет работать телефон «горячей линии»: в Гродно (8-0152) 79-88-21, по которому можно обратиться с вопросами и информировать об имеющихся случаях нарушения трудового законодательства.
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