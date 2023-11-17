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ЭКОНОМИКА РБ
СЕРВИС "ЯНДЕКС.ТАКСИ" ОБЯЖУТ РАЗМЕСТИТЬ СЕРВЕРЫ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
11:20 20.11.2023
После изменений в законодательство Беларуси об автомобильных перевозках пассажиров сервис "Яндекс.Такси" будет обязан разместить серверы на территории республики. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович в эфире гостелеканала "Беларусь 1".
"Яндекс.Такси" должны быть оформлены в стране, чтобы их серверы были здесь", - сказал министр.
"У нас есть понятие "диспетчер автомобильных перевозок" и "диспетчер такси", которые могут в своей деятельности в том числе использовать информационные ресурсы. Поэтому это диспетчер, у которого тоже есть ответственность в соответствии с законом об автомобильном транспорте, автомобильных перевозках и правилами перевозки пассажиров", - сказал чиновник.
По его словам, "Яндекс. Такси" работает в Москве по более жестким правилам, то же самое можно повторить и в Минске.
"У них тоже обязательная регистрация именно компании, если это иностранная компания, создание юридического лица. Более того, если в отдельных регионах РФ превышает определенное количество заказов, то даже в регионе должны создать юридическое лицо", - сказал министр.
Однако в Беларуси до настоящего момента так не происходило, рассказал Ляхнович про работу "Яндекс. Такси".
"Сейчас, наверное, узнали, что готовятся соответствующие документы, начали потихоньку переводить серверы и создавать юридические лица на территории Республики Беларусь", - добавил он
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