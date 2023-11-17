ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.11.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ГПК БЕЛАРУСИ СЧИТАЕТ СИТУАЦИЮ С ОЧЕРЕДЯМИ НА ГРАНИЦЕ НАПРЯЖЕННОЙ


10:48 20.11.2023

Ситуация с очередями на границе остается напряженной: въезда в Литву ожидают более тысячи фур. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«Несмотря на ухудшение погодных условий и истекающие контракты у грузоперевозчиков, литовский контрольные службы не спешат решать проблему очередей на границе. По состоянию на 10:00 наибольшая очередь большегрузов фиксируется перед литовским пунктом пропуска Мядининкай (Каменный Лог), контрольные службы которого за два дня пропустили на свою территорию 16% фур от нормы», - говорится в сообщении.

В польском пункте пропуска Кукурыки (Козловичи) сопредельные контрольные службы приняли на свою территорию 54% большегрузов.

Наиболее загруженным для легкового транспорта остается маршрут через польский Тересполь (Брест). В пятницу вечером очередь достигла 300 единиц. За выходные дни через данный погранпереход в страны ЕС проследовало 37% авто от нормы.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.11.2023
валюта курс
EUR 3.3686
USD 3.1040
RUB 3.4840
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.11.2023
валюта курс +/-
EUR 3.3563 -0
USD 3.1040 +0.0007
RUB 3.4840 -0.0031
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3800 3.3800
USD 3.1140 3.1250
RUB 3.4550 3.4730
подробнее

Конвертация в банках
на 20.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0840 1.0890
EUR/RUB 97.6000 98.4000
USD/RUB 89.7000 90.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте