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ЭКОНОМИКА РБ
ГПК БЕЛАРУСИ СЧИТАЕТ СИТУАЦИЮ С ОЧЕРЕДЯМИ НА ГРАНИЦЕ НАПРЯЖЕННОЙ
10:48 20.11.2023
Ситуация с очередями на границе остается напряженной: въезда в Литву ожидают более тысячи фур. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«Несмотря на ухудшение погодных условий и истекающие контракты у грузоперевозчиков, литовский контрольные службы не спешат решать проблему очередей на границе. По состоянию на 10:00 наибольшая очередь большегрузов фиксируется перед литовским пунктом пропуска Мядининкай (Каменный Лог), контрольные службы которого за два дня пропустили на свою территорию 16% фур от нормы», - говорится в сообщении.
В польском пункте пропуска Кукурыки (Козловичи) сопредельные контрольные службы приняли на свою территорию 54% большегрузов.
Наиболее загруженным для легкового транспорта остается маршрут через польский Тересполь (Брест). В пятницу вечером очередь достигла 300 единиц. За выходные дни через данный погранпереход в страны ЕС проследовало 37% авто от нормы.
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